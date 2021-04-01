“የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚወስነው አገር ውስጥ ያለው ኃይል ነው” - ጽጌረዳ ዋለልኝ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚወስነው አገር ውስጥ ያለው ኃይል ነው” - ጽጌረዳ ዋለልኝPlay21:25ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abera Yemaneab Source: A. YemaneabGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.32MB)Published 1 April 2021 at 9:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አበራ የማነአብ - በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ (ድልድይ) ሊቀመንበርና ወ/ሮ ጽጌረዳ ዋለልኝ - በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ (ድልድይ) ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል፤ በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይች ላይ አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።Published 1 April 2021 at 9:18pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementበአውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ (ድልድይ) አመሠራረትና ዋነኛ ተልዕኮዎችበፌዴራልና የትግራይ ክልል መንግሥታት መካከል የተከሰቱ ወታደራዊ ግጭቶችና ተፅዕኖዎቻቸውየአውሮፓ ኅብረት ቅድመና ድኅረ ኢሕአዴግ አቋሞችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ