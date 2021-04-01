ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚወስነው አገር ውስጥ ያለው ኃይል ነው” - ጽጌረዳ ዋለልኝ

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Abera Yemaneab

Abera Yemaneab Source: A. Yemaneab

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Published 1 April 2021 at 9:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ አበራ የማነአብ - በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ (ድልድይ) ሊቀመንበርና ወ/ሮ ጽጌረዳ ዋለልኝ - በአውሮፓ የኢትዮጵያውያን መድረክ (ድልድይ) ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል፤ በወቅታዊው የኢትዮጵያ ጉዳይች ላይ አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።

Published 1 April 2021 at 9:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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