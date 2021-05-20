ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013“ለስናን ሕዝብ የደብረማርቆስ ሞጣ መንገድን ለማስጨረስና ያለችውን አንዲት የጤና ጣቢያ ወደ ሆስፒታል ለማሳደግ እሠራለሁ” - ደራሲ አበረ አዳሙ

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Abere Adamu.

Abere Adamu. Source: A.Adamu

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Published 20 May 2021 at 12:09pm, updated 20 May 2021 at 4:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደራሲ አበረ አዳሙ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማኅበር ፕሬዚደንት ናቸው። በዘንድሮው የአገር አቀፍ ምርጫ በጎጃም ስናን ወረዳ የብልፅግና ፓርቲን ወክለው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይወዳደራሉ። ድምጹን የሚሹትን ሕዝብ ይሁንታ ካገኙ ሊያከናውኗቸው ስላቀዷቸው የመሠረተ ልማት ትልሞቻቸውና እንደምን ሥነ ጽሑፍንና ፖለቲካን አዋድደው ለመቀጠል እንዳሰቡ ይናገራሉ።

Published 20 May 2021 at 12:09pm, updated 20 May 2021 at 4:59pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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