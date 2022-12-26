ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደር

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Abiy Alem with his wife and child. Credit: A.Alem

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Published 26 December 2022 at 2:15pm, updated 2 hours ago at 3:55pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

የኢኮቱሪዝም ባለሙያው ዐቢይ ዓለም ከጀርመናዊት ሚስቱ ጋር አገረ ጀርመን ለቅቆ ጎጃም ጮቄ መንደር ተስፋ ሰንቆ የገባው በሙያው የአካባቢውን አርሶ አደሮች ሊያግዝና ለተፈጥሮ ጥበቃም የድርሻውን ሙያዊ አስተዋፅዖ ለማበርከት ነው። ይሁንና የጠበቀው ዕቅፍ አበባ፣ የተዘረጉ እጆች፣ አማትረው የሚያዩ ዓይኖችና ክፍት ልቦች አልነበሩም። ከቶውንም "የመንግሥት ሥራ አስፈፃሚዎች ይስቁብኝ፣ ያንቋሹሽኝ፣ ይጠየፉኝና ሥሩለት ሳይሆን አትሥሩለት ነበር የሚሉት" ሲል በምሬት ያነሳል። መገባደጃው ላይ በደረስነው 2022 የተባበሩት መንግሥታት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት ከአምስት አኅጉራት፣ 18 አገሮች ውስጥ ከ136 መንደሮች መካከል ነቅሶ 32 መንደሮችን 'ድንቅ የቱሪዝም መንደሮች' ብሎ ሰይሟል። ከኢትዮጵያ የኢኮቱሪዝም ባለሙያው ዐቢይ ዓለም ጮቄ ሙሉ ኢኮቱሪዝም መንደር የዓለም ድንቅ የቱሪዝም መንደርን ሞገስ ለመላበስ በቅታለች።

Published 26 December 2022 at 2:15pm, updated 2 hours ago at 3:55pm
By Demeke Kebede
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"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙ

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