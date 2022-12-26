ጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደር

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደርPlay14:26ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abiy Alem with his wife and child. Credit: A.AlemGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.34MB)Published 26 December 2022 at 2:15pm, updated 2 hours ago at 3:55pmBy Demeke KebedeSource: SBS የኢኮቱሪዝም ባለሙያው ዐቢይ ዓለም ከጀርመናዊት ሚስቱ ጋር አገረ ጀርመን ለቅቆ ጎጃም ጮቄ መንደር ተስፋ ሰንቆ የገባው በሙያው የአካባቢውን አርሶ አደሮች ሊያግዝና ለተፈጥሮ ጥበቃም የድርሻውን ሙያዊ አስተዋፅዖ ለማበርከት ነው። ይሁንና የጠበቀው ዕቅፍ አበባ፣ የተዘረጉ እጆች፣ አማትረው የሚያዩ ዓይኖችና ክፍት ልቦች አልነበሩም። ከቶውንም "የመንግሥት ሥራ አስፈፃሚዎች ይስቁብኝ፣ ያንቋሹሽኝ፣ ይጠየፉኝና ሥሩለት ሳይሆን አትሥሩለት ነበር የሚሉት" ሲል በምሬት ያነሳል። መገባደጃው ላይ በደረስነው 2022 የተባበሩት መንግሥታት የዓለም ቱሪዝም ድርጅት ከአምስት አኅጉራት፣ 18 አገሮች ውስጥ ከ136 መንደሮች መካከል ነቅሶ 32 መንደሮችን 'ድንቅ የቱሪዝም መንደሮች' ብሎ ሰይሟል። ከኢትዮጵያ የኢኮቱሪዝም ባለሙያው ዐቢይ ዓለም ጮቄ ሙሉ ኢኮቱሪዝም መንደር የዓለም ድንቅ የቱሪዝም መንደርን ሞገስ ለመላበስ በቅታለች።Published 26 December 2022 at 2:15pm, updated 2 hours ago at 3:55pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችጮቄተስፋ፣ ተግዳሮቶችና የስኬት ጉዞኢኮቱሪዝም ተጨማሪ ያድምጡ"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙShareLatest podcast episodes"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“በሕዳሴ ግድብ ምረቃ የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው”ዶ/ር አረጋዊ በርሔምልሰታዊ ምልከታ 2022፤ሔርሞንና ኤደን፤ የአልኮል ሱስና የፍቅር ፈተናምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ