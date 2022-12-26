ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙ

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Tourists. Credit: A.Alem

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Published 26 December 2022 at 3:53pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

የሙሉ ኢኮቱሪዝም መሥራች ዐቢይ ዓለም፤ እንደምን የተጋረጡበትን ተግዳሮቶች ተወጥቶ ከጮቄ ማኅበረሰብ አባላት ጋር በጋራ የ2022 'ድንቅ የቱሪዝም መንደር' ተመራጭና ተሸላሚ ለመሆን እንደበቁ ይናገራል። ዳግም የትብብር ጥሪም ያቀርባል። የሽልማት ሥነ ሥርዓቱ የሚካሔደው በሳዑዲ አረቢያ ከፌብሪዋሪ 27-28, 2023 / የካቲት 20 - 21, 2015 የመጀመሪያው የዓለም ቱሪዝም ድርጅት አውታረ መረብ ድንቅ የቱሪዝም መንደሮች ስብሰባ በሚካሔድባት አሉላ ከተማ ነው።

Published 26 December 2022 at 3:53pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
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ጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደር

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