"ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ሕዝብና መንግሥት ከደገፉን ጮቄ ተራራ፣ጉና ተራራና ላሊበላ አቡነ ዮሴፍ እንዲተሳሰሩ ለማድረግ አቅሙና ዕውቀቱ አለን" ዐቢይ ዓለሙPlay14:48ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Tourists. Credit: A.AlemGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.51MB)Published 26 December 2022 at 3:53pmBy Demeke KebedeSource: SBS የሙሉ ኢኮቱሪዝም መሥራች ዐቢይ ዓለም፤ እንደምን የተጋረጡበትን ተግዳሮቶች ተወጥቶ ከጮቄ ማኅበረሰብ አባላት ጋር በጋራ የ2022 'ድንቅ የቱሪዝም መንደር' ተመራጭና ተሸላሚ ለመሆን እንደበቁ ይናገራል። ዳግም የትብብር ጥሪም ያቀርባል። የሽልማት ሥነ ሥርዓቱ የሚካሔደው በሳዑዲ አረቢያ ከፌብሪዋሪ 27-28, 2023 / የካቲት 20 - 21, 2015 የመጀመሪያው የዓለም ቱሪዝም ድርጅት አውታረ መረብ ድንቅ የቱሪዝም መንደሮች ስብሰባ በሚካሔድባት አሉላ ከተማ ነው።Published 26 December 2022 at 3:53pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየጮቄ ቱሪዝም አስተናጋጆችና ተስተናጋጆች ልዩ መስተጋብርየባሕልና ዕውቀት ልውውጥየአካባቢ ጥበቃተጨማሪ ያድምጡጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደርShareLatest podcast episodesጮቄ ኢኮቱሪዝም፤ከተስፋ አስቆራጭ ቢሮክራሲ ፍልሚያ እስከ የዓመቱ ድንቅ የዓለም ቱሪስት መንደርምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“በሕዳሴ ግድብ ምረቃ የተገደበው ውኃ ኮለል ብሎ ሳይ የለቅሶም የደስታም ስሜት ነበር የተሰማኝ፤ሕዳሴ የአንድነት ተምሳሌ ነው”ዶ/ር አረጋዊ በርሔምልሰታዊ ምልከታ 2022፤ሔርሞንና ኤደን፤ የአልኮል ሱስና የፍቅር ፈተናምልሰታዊ ምልከታ 2022፤“ቁራኛዬ ፊልም ‘አላጥፋ፣ አልበድል እንጂ ከተበደልኩ ፍትሕ አገኛለሁ ወይ?’ የሚለውን ጥያቄ የሚያጭር ነው” ዳይሬክተር ዶ/ር ሞገስ ታፈሰ