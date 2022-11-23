"አልበሜን 'የሰላም ዜማ' ያልኩት ሰላም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ብቻ ሳይሆን እርስ በእርሳችን የምንሰጣጠው ስጦታ ነው በሚል ነው" አቢይ ሳህሌ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አልበሜን 'የሰላም ዜማ' ያልኩት ሰላም ከእግዚአብሔር የተሰጠን ብቻ ሳይሆን እርስ በእርሳችን የምንሰጣጠው ስጦታ ነው በሚል ነው" አቢይ ሳህሌPlay16:33ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Singer Mahamoud Ahmed (L), and Saxophonist Abiy Sahle Abebe. Credit: AS.AbebeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.8MB)Published 23 November 2022 at 9:54pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ሳክስፎን ተጫዋች አቢይ ሳህሌ፤ "የሰላም ዜማ" ሲል የሰየመውን የመጀመሪያ የሙዚቃ አልበሙን ኢትዮጵያውያን በታደሙበት ቅዳሜ ኖቬምበር 26 / ሕዳር 17 ፉትስክሬይ - ሜልበርን ለማስመረቅ ተሰናድቷል። ስለ ሙዚቃ ሥራዎቹ ያወጋል።Published 23 November 2022 at 9:54pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችጉዞ ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያወደ አገር ቤት ላለመመለስ ከውሳኔ ላይ መድረስ"የሰላም ዜማ" ShareLatest podcast episodesአቢይ ሳህሌ አበበ፤ ከክርራ እስከ ሳክስፎን"ኢትዮጵያ ውስጥ በእግር ኳስ ለውጥ ለማምጣት ችግሮቻችንን ለይቶ ማውቅ፣ ብዙ አሰልጣኞችን፣ ተጫዋቾችንና የስፖርት ጋዜጠኞችን ማፍራት አለብን" አስፋው ሳህሉ"የአገሮቻችንን ባሕላዊ ዕሴቶች ማስተዋወቅ በመቻላችን ደስተኞች ነን" አፍሪካውያን አውስትራሊያውያን"ሽልማቱን ያበረከትነው ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በፅናት በመቆማቸው ነው" አቶ አፈወርቅ ተፈራ