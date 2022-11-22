አቢይ ሳህሌ አበበ፤ ከክርራ እስከ ሳክስፎን

አንኳሮች
- ውልደትና ዕድገት
- የአባትና ልጅ የሙዚቃ ፍቅርና የጉዞ ሂደት
- ከክራር ወደ ሳክስፎን
የአቢይ የትውልድ ቀዬ ፈረንሳይ ለጋሲዮን አዲስ አበባ ሲሆን፤ የሙዚቀኛ እጆቹንም በክራር ያሟሸው እዚያው ነው።
ክራር አያሌ የምሽት መዝናኛ ቤቶችና የሠርግ ቤቶች ማለፊያ ትውስታዎችን አፍርቶለታል። የሙዚቃ ሕይወቱንም ቃኝቷል።
ምንም አንኳ ወደ ሳክስፎን ቢሻገርም።
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አባቱ ሳህሌ አበበም ማለፊያ የኪቦርድ ተጫዋች ቢሆኑም የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ የጥበብ ሙያ መለያቸው ለመሆን የበቃው ግና በሳክስፎን ነበር።
ሳህሌ አበበ የአቢይ አባት ብቻ ሳይሆኑ አስተማሪም ነበሩ። የክራርም የሳክስፎንም።
Ethiopian Imperial Guard (First Division) Orchestra. Credit: As.Abebe
አቢይ ሳህሌ አበበ በቀጣዩ ክፍል ግለ ታሪክ ወጉ በሰርከስ ኢትዮጵያ ክራር ተጫዋችነት ወደ አውስትራሊያ መጥቶ እንደምን ለሳክስፎን ተጫዋችነትና አዲሱን አልበሙን ለማውጣት እንደበቃ ይተርካል።