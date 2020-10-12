“ኢትዮጵያ ነበረች፤ ዛሬም አለች፤ ለወደፊትም ትኖራለች!” ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን በሲድኒ

Abulla Agwa and Aynalem Tesfaye

Aynalem Tesfaye and Abulla Agwa Source: Supplied

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አቶ አቡላ አግዋ - የኢትዮጵያ ድጋፍ ሰልፍ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢና ወ/ሮ ዓይናለም ተስፋዬ የኢትዮጵያ ድጋፍ ሰልፍ ፕሮግራም መሪ፤ ትናንትና እሑድ ኦክቶበር 10 – 2020 በሲድኒ - አውስትራሊያ የተካሄደው የኢትዮጵያ ድጋፍ ሰልፍ “ለአገራችን ቃል ኪዳናችንን ያደስንበት” ነው ይላሉ። ስለ ድጋፍ ሠልፉም ፋይዳ ያስረዳሉ።

አንኳሮች

 

  • ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት  
  • የአገር ሕልውናን ማስቀጠል
  • የኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያን አገራዊ ድጋፍ ትልሞች
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