“ኢትዮጵያውያን በሕዳሴ ግድብ የማይቻል ነገር እንደሚቻል አሳይተዋል፤ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ የምሕረት እጁን እንደዘረጋ ነው” - ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያውያን በሕዳሴ ግድብ የማይቻል ነገር እንደሚቻል አሳይተዋል፤ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ የምሕረት እጁን እንደዘረጋ ነው” - ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስPlay27:08ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abune Petros Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (49.7MB)Published 27 July 2020 at 3:30pm, updated 27 July 2020 at 3:33pmBy Martha TsegawSource: SBS ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አሕጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ በቅርቡ የአገረ ስብከት ጽሕፈት ቤቱ ያወጣውን መግለጫ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 27 July 2020 at 3:30pm, updated 27 July 2020 at 3:33pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየመግለጫው ዋነኛ ይዘቶችየኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥንተ ታሪክና ሚናየሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክትShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ