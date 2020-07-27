ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያውያን በሕዳሴ ግድብ የማይቻል ነገር እንደሚቻል አሳይተዋል፤ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ የምሕረት እጁን እንደዘረጋ ነው” - ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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Interview with Abune Petros

Abune Petros Source: SBS Amharic

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Published 27 July 2020 at 3:30pm, updated 27 July 2020 at 3:33pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምሥራቅ አውስትራሊያና ኒውዝላንድ አሕጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ በቅርቡ የአገረ ስብከት ጽሕፈት ቤቱ ያወጣውን መግለጫ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 27 July 2020 at 3:30pm, updated 27 July 2020 at 3:33pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

  • የመግለጫው ዋነኛ ይዘቶች
  • የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥንተ ታሪክና ሚና
  • የሕዳሴ ግድብ ፕሮጄክት
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