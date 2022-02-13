ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ቁራኛዬ ፍቅርና ፍትሕ የተሳሰሩበት አስደማሚ ፊልም ነው” ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱ

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Film

Zerihun Mulatu. Source: Z.Mulatu

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Published 13 February 2022 at 5:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የቁራኛዬ ፊልም መሪ ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱ - የፊልሙን ጭብጦች፣ የታዳሚዎች አተያዮችንና ቁራኛዬ ያገኛቸውን ሽልማቶች አንስቶ ያወጋል።

Published 13 February 2022 at 5:46pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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