“ቁራኛዬ ፍቅርና ፍትሕ የተሳሰሩበት አስደማሚ ፊልም ነው” ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ቁራኛዬ ፍቅርና ፍትሕ የተሳሰሩበት አስደማሚ ፊልም ነው” ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱPlay16:13ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Zerihun Mulatu. Source: Z.MulatuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.2MB)Published 13 February 2022 at 5:46pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የቁራኛዬ ፊልም መሪ ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱ - የፊልሙን ጭብጦች፣ የታዳሚዎች አተያዮችንና ቁራኛዬ ያገኛቸውን ሽልማቶች አንስቶ ያወጋል።Published 13 February 2022 at 5:46pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየመድረክ፣ ቴሌቪዥንና ፊልም ትወናዎችፍትሕ፣ ፍቅርና ቅኔግብረ ምላሾችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ