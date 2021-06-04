“ለኢትዮጵያ በጋራ ከመቆም ልዩነት አያግደንም” – አዳሙ ተፈራና ሲሳይ ፀጋው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ለኢትዮጵያ በጋራ ከመቆም ልዩነት አያግደንም” – አዳሙ ተፈራና ሲሳይ ፀጋውPlay17:21ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Sisay Tsegaw (L) and Adamu Tefera (R). Source: S.T and A.TGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.25MB)Published 4 June 2021 at 1:39pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አዳሙ ተፈራና አቶ ሲሳይ ፀጋው የኢትዮጵያውያን አውስትራሊያውያን የሰላምና የትብብር አድቮካሲ ግሩፕ አስተባባሪዎች፤ በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳዮች አስመልክቶ ቡድኑ ስላወጣው መግለጫ ያብራራሉ።Published 4 June 2021 at 1:39pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementኢትዮጵያና ተግዳሮቶቿየዜጎች ሚናአገራዊ አንድነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ