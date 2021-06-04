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“ለኢትዮጵያ በጋራ ከመቆም ልዩነት አያግደንም” – አዳሙ ተፈራና ሲሳይ ፀጋው

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Sisay Tsegaw (L) and Adamu Tefera (R). Source: S.T and A.T

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Published 4 June 2021 at 1:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ አዳሙ ተፈራና አቶ ሲሳይ ፀጋው የኢትዮጵያውያን አውስትራሊያውያን የሰላምና የትብብር አድቮካሲ ግሩፕ አስተባባሪዎች፤ በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳዮች አስመልክቶ ቡድኑ ስላወጣው መግለጫ ያብራራሉ።

Published 4 June 2021 at 1:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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