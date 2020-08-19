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“አገር በሰላምና በኃይል ነው የሚመሠረተው” - ረ/ፕ/ር አገናኝ ከበደ

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Interview with Agenagn Mekonnen

Asst Prof Agenagn Mekonnen Source: Courtesy of PD

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Published 19 August 2020 at 4:06pm, updated 19 August 2020 at 6:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ረዳት ፕሮፌሰር አገናኝ ከበደ - በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር፤ በቅርቡ በ Journal of Afrosiatic Languages, History and Culture (Volume 9, Number 1, 2020) ላይ “የመጽሃፍ ዳሰሳ - ጥሩነህ ገማታ ወዮሳ፣ የፓርቲ ፖለቲካ በኢትዮጵያ (ከፊውዳል አሪስቶክራሲ እስከ አብዮታዊ ዲሞክራሲ)”በሚል ርዕስ ስላቀረቡት መጣጥፋቸው ያሰረዳሉ።

Published 19 August 2020 at 4:06pm, updated 19 August 2020 at 6:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • ስለ ደራሲው አጭር የሕይወት ታሪክ
  • ስለ መጽሐፉ ዋነኛ ጭብጥ፣ አስተዋፅዖና ሂስ
  • የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች ጥንካሬና ድክመቶች
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