“ትኩረታችን በኢትዮጵያና አውስትራሊያ መካከል ያሉ ዕምቅ ምቹ ዕድሎችን ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ ነው” - አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ትኩረታችን በኢትዮጵያና አውስትራሊያ መካከል ያሉ ዕምቅ ምቹ ዕድሎችን ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ ነው” - አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድርPlay15:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ambassador Dr Muktar Kedir. Source: M.KedirGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.56MB)Published 23 May 2021 at 12:55pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙክታር ከድር በአውስትራሊያና ኒውዝላንድ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ናቸው። ቀደም ሲልም በኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንትነት፣ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ማዕረግ የሪፎርም፣ የመልካም አስተዳደርና የሲቪል ሰርቪስ ዘርፍ አስተባባሪ፣ በኦቶዋ ካናዳ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በባለሙሉ ስልጣን ሚኒስትር ማዕረግ የኢኮኖሚና ቢዝነስ ዘርፍ ኃላፊና በሌሎችም የተለያዩ መንግሥታዊ የኃላፊነት ዕርከኖች አገልግለዋል። ስለ ኢትዮጵያና የአውስትራሊያ ግንኙነቶች ደረጃ ይገልጣሉ።Published 23 May 2021 at 12:55pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያን ማኅበረሰብን መገንዘብየኢትዮጵያና አውስትራሊያ ግንኙነቶች በዲፕሎማሲ፣ ሙዋዕለ ንዋይ ፍሰት፣ ታዳሽ ኃይልና ንግድ ዘርፎችየኢትዮ - አውስትራሊያ የወደፊት አራት ዋነኛ የግንኙነት ትኩረት አቅጣጫዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ