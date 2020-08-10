ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የሕዳሴን ግድብ ተባብረን ከሠራን ድህነትን ታሪክ የማድረግ ጉዞአችን መጀመሪያ ይሆናል” - አምባሳደር ዶ/ር ትዝታ ሙሉጌታ

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Interview with Ambassador Dr Tizita Mulugeta

Ambassador Dr Tizita Mulugeta Source: Supplied

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Published 10 August 2020 at 3:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ትዝታ ሙሉጌታ በሕንድ የኢትዮጵያ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ በእስያና አውስትራሊያ ባሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ትብብር ተሰናድቶ የተካሄደውን የዌብናር መድረክና የኢትዮጵያውያንና ትውልደ -ኢትዮጵያውያንን ተሳትፎዎች ነቅሰው ይናገራሉ።

Published 10 August 2020 at 3:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የውይይት መድረኩ ዓላማና ይዘቶች
  • የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ትሩፋቶች
  • የኢትዮጵያና ሕንድ ግንኝነቶች
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