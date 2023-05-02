"ለእኔ ሥነ ስዕል ማለት እንከን የለሽ ያልሆነ ነገር ነው" - አርቲስት ኦላና ዳመና ጃንፋ

"ለእኔ ሥነ ስዕል ማለት እንከን የለሽ ያልሆነ ነገር ነው" - አርቲስት ኦላና ዳመና ጃንፋPlay11:21 Credit: Olana Janfa.Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.93MB) አርቲስት ኦላና ጃንፋ፤ በአገረ አውስትራሊያ የሕይወት ጎዳና እንደምን ብሩሽና ቀለሙን አዋድዶ የራሱን የሥነ ስዕል ዘይቤ ፈልጎ እንዳገኘና የተሰባበሩ የእንግሊዝኛ ቃላትን እንደምን ለሥነ ሰዕል ሥራዎቹ እንደሚጠቀምባቸው ይናገራል።አንኳሮችግላዊ የሥነ ስዕል ዘይቤየጥበብ ምልክታዎች በከፍተኛውና የሠራተኛ መደቦች ዘንድየፍልሰተኞች ሕይወት ነፀብራቅ በቅብ ሥራዎች ገፅታተጨማሪ ያድምጡ"የስዕል ሥራዎቼ የሚያንፀባርቁት የመጣሁበትን የኢትዮጵያ ማኅበረሰብና በግሌ ያለፍኩባቸውን የሕይወት ጉዞዎቼን ነው" - አርቲስት አላና ዳመና ጃንፋShareLatest podcast episodes"የስዕል ሥራዎቼ የሚያንፀባርቁት የመጣሁበትን የኢትዮጵያ ማኅበረሰብና በግሌ ያለፍኩባቸውን የሕይወት ጉዞዎቼን ነው" - አርቲስት አላና ዳመና ጃንፋየቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ አበት ድምፅ ለፓርላማን በአደገኝነት ፈረጁበአዲስ አበባ የሠራተኞች የገቢ ግብር እንዲቀነስ ለመጠየቅ በኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበር ኮንፌዴሬሽን የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ ተሰረዘኔትፍሊክስና ግብፅ በክሊዮፓትራ ነጭነትና ጥቁር የቆዳ ቀለም እየተወዛገቡ ነው