"አንዱ ጦርነት ሲያልቅ ወይም መስከን ሲጀምር ለሌላ ጦርነት መዘጋጀት የለብንም"አርቲስት ያደሳ ቦጂያ

"አንዱ ጦርነት ሲያልቅ ወይም መስከን ሲጀምር ለሌላ ጦርነት መዘጋጀት የለብንም"አርቲስት ያደሳ ቦጂያPlay13:25Artist Yadesa Bojia. Credit: Y.BojiaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.77MB) አርቲስት ያደሳ ቦጂያ፤ በመላው አፍሪካ የሚውለበለበው የአፍሪካ ኅብረት ሰንደቅ ዓላማ ዲዛይነር፣ የሥነ ስዕል ተጠባቢ፣ ድምፃዊና የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋች ናቸው። በቅድመና የትግራይ ጦርነት ወቅት ያቀረቡትን የሰላም ጥሪ ጥረቶችና ስለ ዘላቂ ሰላም አስፈላጊነት አንስተው ያሳስባሉ።አንኳሮችየሰላም ጥሪጦርነትን የመግታት ፋይዳዎችየጥበብ ሰዎች ሚና ለሰላምና ዕርቅShareLatest podcast episodes"መንዙማ የወዳጃ አካል ነው፤ምናልባትም ለአራቱ የኢትዮጵያ ቅኝቶች መነሻ ሳይሆን አይቀርም የሚል እምነት አለኝ"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ"አራት ዓይነት ወዳጃ አለ፤መሠረቱ ወዳጅነት ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻበግሪንስ ፓርቲ ድጋፍ የፌዴራል መንግሥቱ የአየር ንብረት ለውጥ ፖሊሲ የተጋረጠበትን መሰናክል አለፈ" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢር