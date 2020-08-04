ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ጠ/ሚ/ር ዐቢይ ከየትኛውም ፓርቲ፣ ዘር ይምጡ ለትክክለኛ ሥራቸው አመሰግናለሁ፤ የአሁኑ መንገዳቸው የተሳሳተ ነው የሚመስለኝ” - አርቲስት ያደሳ ቦጂያ

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Interview with Yadesa Bojia

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Published 4 August 2020 at 4:18pm, updated 4 August 2020 at 4:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የአፍሪካ ሕብረት አርማ ዲዛይነር አርቲስት ያደሳ ቦጂያ በቅርቡ ለሕትመት ስላበቋቸው “THE ART OF YADESA BOJIYA: Abba Gadda to Chaltu and Everything In-Between” መጽሐፋቸውና በመጽሐፋቸው ውስጥ ምስሉን በጥበብ ሥራቸው ያሰፈሩት የድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ስላስከተላቸው ቀውሶች አተያይቸውን ያጋራሉ።

Published 4 August 2020 at 4:18pm, updated 4 August 2020 at 4:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • ግለ ታሪክ - ከልጅነት እስከ ዕውቀት
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  • አተያይ - በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች 
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