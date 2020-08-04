“ጠ/ሚ/ር ዐቢይ ከየትኛውም ፓርቲ፣ ዘር ይምጡ ለትክክለኛ ሥራቸው አመሰግናለሁ፤ የአሁኑ መንገዳቸው የተሳሳተ ነው የሚመስለኝ” - አርቲስት ያደሳ ቦጂያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ጠ/ሚ/ር ዐቢይ ከየትኛውም ፓርቲ፣ ዘር ይምጡ ለትክክለኛ ሥራቸው አመሰግናለሁ፤ የአሁኑ መንገዳቸው የተሳሳተ ነው የሚመስለኝ” - አርቲስት ያደሳ ቦጂያPlay25:27ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (46.62MB)Published 4 August 2020 at 4:18pm, updated 4 August 2020 at 4:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የአፍሪካ ሕብረት አርማ ዲዛይነር አርቲስት ያደሳ ቦጂያ በቅርቡ ለሕትመት ስላበቋቸው “THE ART OF YADESA BOJIYA: Abba Gadda to Chaltu and Everything In-Between” መጽሐፋቸውና በመጽሐፋቸው ውስጥ ምስሉን በጥበብ ሥራቸው ያሰፈሩት የድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ስላስከተላቸው ቀውሶች አተያይቸውን ያጋራሉ።Published 4 August 2020 at 4:18pm, updated 4 August 2020 at 4:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችግለ ታሪክ - ከልጅነት እስከ ዕውቀትኑሮ፣ ትምህርት፣ ጋብቻና ሥራ በአገረ አሜሪካአተያይ - በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ