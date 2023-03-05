"አቴቴ ከመንፈሳዊ አምልኮና ቤተሰባዊ ጥበቃ ባሻገር የሴቶች የቤት ውስጥ ነፃነት ወይም እፎይታ ማግኛም ናት"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

"አቴቴ ከመንፈሳዊ አምልኮና ቤተሰባዊ ጥበቃ ባሻገር የሴቶች የቤት ውስጥ ነፃነት ወይም እፎይታ ማግኛም ናት"ዶ/ር አሰፋ ባልቻPlay14:13Dr Assefa Balcha. Credit: A.BalchaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.83MB) የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንትና የግል ተመራማሪ ዶ/ር አሰፋ ባልቻ፤ በቅርቡ በ"Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture (JAAL)" መጽሔት ላይ "Feast for Health: Atete Possession Ritual in Wallo" በሚል ርዕስ ለሕትመት ስላበቁት መጣጥፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮችየአቴቴ መነሻና ሥርዓተ አምልኮአቴቴና ፆታአቲቴ በወሎShareLatest podcast episodesበአውስትራሊያ የመጀመሪያ ጊዜ እርዳታ ስልጠናን የት ማድረግ ይቻላል?ሕንድ፣አውስትራሊያ፣ጃፓንና ዩናይትድ ስቴትስ የሩስያን የኑክሊየር ዛቻ በጋራ አወገዙ"የአማራ ሕዝብ ከሌላው የበለጠ ወይም ያነሰ አይፈልግም፤በእኩልነትና በነፃነት በጋራ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ታስፈልገናለች"አቶ ሳሙኤል አበበ"አድዋ የኢትዮጵያን ዘመናዊ ሙዚቃ አዋልዷል"ጋዜጠኛና ደራሲ ይነገር ጌታቸው