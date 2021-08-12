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“በዳያስፖራው ማኅበረሰብና መንግሥት መካከል ያለውን ግንኙነት ውጤታማ ለማድረግ በርካታ ሥራዎች መሠራት አለባቸው” አሰፋ በቀለና አዳሙ ተፈራ

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New U.S. citizen Selamawit Berhane, originally from Ethiopia, takes a selfie following a special World Refugee Day naturalization ceremony on June 17, 2021. Source: Getty

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Published 12 August 2021 at 5:43pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ አሰፋ በቀለ፤ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ብላክታውን ፖሊስ መድብለባህል ማኅበረሰብ አገናኝ መኮንን እና አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማሕበር ፕሬዚደንት፤ ድኅረ ምርጫ 2013 ቀዳሚ ሊሆኑ ስለሚገቡ ዋነኛ ብሔራዊ አጀንዳዎችን አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 12 August 2021 at 5:43pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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