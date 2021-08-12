“በዳያስፖራው ማኅበረሰብና መንግሥት መካከል ያለውን ግንኙነት ውጤታማ ለማድረግ በርካታ ሥራዎች መሠራት አለባቸው” አሰፋ በቀለና አዳሙ ተፈራ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በዳያስፖራው ማኅበረሰብና መንግሥት መካከል ያለውን ግንኙነት ውጤታማ ለማድረግ በርካታ ሥራዎች መሠራት አለባቸው” አሰፋ በቀለና አዳሙ ተፈራPlay11:22ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen New U.S. citizen Selamawit Berhane, originally from Ethiopia, takes a selfie following a special World Refugee Day naturalization ceremony on June 17, 2021. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.91MB)Published 12 August 2021 at 5:43pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አሰፋ በቀለ፤ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ብላክታውን ፖሊስ መድብለባህል ማኅበረሰብ አገናኝ መኮንን እና አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማሕበር ፕሬዚደንት፤ ድኅረ ምርጫ 2013 ቀዳሚ ሊሆኑ ስለሚገቡ ዋነኛ ብሔራዊ አጀንዳዎችን አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 12 August 2021 at 5:43pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየሥራ ፈጠራዓለም አቀፍ ግንኙነትየዳያስፖራ ማኅበረሰብ አስተዋፅዖዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ