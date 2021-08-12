ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ለመከላከያ ግንባታ የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት መጀመር አለበት” አሰፋ በቀለና አዳሙ ተፈራ

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Adamu Tefera (L) and Assefa Bekele (R).

Adamu Tefera (L) and Assefa Bekele (R). Source: A.Tefera and A.Bekele

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Published 12 August 2021 at 12:31pm, updated 12 August 2021 at 12:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ አሰፋ በቀለ፤ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ብላክታውን ፖሊስ መድብለባህል ማኅበረሰብ አገናኝ መኮንን እና አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ ድኅረ ምርጫ 2013 ቀዳሚ ሊሆኑ ስለሚገቡ ዋነኛ ብሔራዊ አጀንዳዎችን አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 12 August 2021 at 12:31pm, updated 12 August 2021 at 12:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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