“ለመከላከያ ግንባታ የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት መጀመር አለበት” አሰፋ በቀለና አዳሙ ተፈራ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ለመከላከያ ግንባታ የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት መጀመር አለበት” አሰፋ በቀለና አዳሙ ተፈራPlay13:16ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Adamu Tefera (L) and Assefa Bekele (R). Source: A.Tefera and A.BekeleGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.46MB)Published 12 August 2021 at 12:31pm, updated 12 August 2021 at 12:38pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አሰፋ በቀለ፤ የቀድሞው የኒው ሳውዝ ዌይልስ ብላክታውን ፖሊስ መድብለባህል ማኅበረሰብ አገናኝ መኮንን እና አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቀድሞው የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፤ ድኅረ ምርጫ 2013 ቀዳሚ ሊሆኑ ስለሚገቡ ዋነኛ ብሔራዊ አጀንዳዎችን አስመልክተው ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።Published 12 August 2021 at 12:31pm, updated 12 August 2021 at 12:38pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየብሔራዊ ውትድርና አገልግሎትአገር አቀፍ ሥርዓተ ትምህርትየምጣኔ ሃብት ግንባታShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ