ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በአባይ ወሃ ላይ ፍትሃዊ አጠቃቀም ይኑር በሚል መርህ ለአፍሪካ ህብረት የተጻፈ ይፋዊ ድብዳቤ

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LR-Ato Abulla and Ato Solomon Source: Supplied

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Published 10 July 2020 at 3:49pm, updated 10 July 2020 at 4:20pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS

“ በአድዋ ላይ ያስመዘግብነውን ድል በአባይ ላይ መድገም ይኖርብናል” - አቶ አቡላ አጉዋ “ አባይን እንደቀላል አንየው ለአትዮጵያ እድገት መሰረት ነውና ” - አቶ ሰለሞን ከበደ

Published 10 July 2020 at 3:49pm, updated 10 July 2020 at 4:20pm
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
በጀመርነው ወር መባቻ ጁላይ 1 ቀን 2020  በአባይ ወሃ ላይ ፍትሃዊ አጠቃቀም ይኑር በሚል ርዕስ የኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ ድርጅት ለሰብአዊ መብቶች ይፋው ድብዳቤን ለአፍሪካ ህብረት ጽፏል ፡፡ በአባይ ላይ የሚደረግ ማንኛውም አይነት ድርድር በአፍሪካ ህብረት መታየቱ ለሁሉም አገራት የተሻላ አማራጭ መሆኑንም የኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ ድርጅት ለሰብአዊ መብቶች ሰብሳቢ አቶ አቡላ አጉዋ እና አቶ ሰለሞን ከበደ የኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ ድርጅት ለሰብአዊ መብቶች ጸሃፊ አሳስበዋል፡፡

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