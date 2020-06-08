አቶ በሪሁን ደጉ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ ኢምባሲ ባለሙሉ ስልጣን ሚኒስትር እና የዳያስፖራ ጉዳዮች ክፍል ሃላፊ በቅርቡ ከስራቸው በእረፍት ላይ ባሉት በተሰናባቿ ክብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም ዙሪያ ላደረግንላቸው ጥያቄዎች ምላሻቸውን ሰጥተዋል።
በዚህም መሰረት ተሰናባቿ አምባሳደሯ መስመር ያላስያዝኳቸው የቤተሰብ ጉዳዮች ስላሉ አስተካከዬ እንድመለስ ፍቃድ ይሰጠኝ ብለው በጠየቁት መሰረት መንግስት ጥያቄያቸውን አጸድቆላቸዋል።
በእጃቸው የነበሩትን የመንግስት ንረቶችንም በሙሉ ለኢምባሲው በተገቢው መንገድ አስረክበው ከሚያዚያ 30 ጀምሮ በእረፍት ላይ መሆናቸውንም አያይዘው ገልጸዋል ።
ክብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም እስክ መስከረም 30 ድረስ ያለደሞዘ እና ያለ ኢምባሴው ውክለና በእረፍት ላይ ይቆያሉ ።
ይህ በእንዲህ እንዳለም ተተኪው ክቡር አምባሳደር ብርሃኑ ፀጋዬ የጉዞ እና የይለፍ ገደቡ ሲነሳ በቅርቡ ወደ አውስትራሊያ እንደሚመጡ ይጠበቃል ሲሉ አቶ አቶ በሪሁን ደጉ አያይዘው ገልጸዋል ።