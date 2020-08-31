ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ሴፕቴምበር 13 አውስትራሊያ አቀፍ የቦንድና የስጦታ ገቢ ማስገኛ ይካሔዳል” - አቶ አያሌው ሁንዴሳና አቶ አዳሙ ተፈራ

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Interview with Ayalew Hundesa and Adamu Tefera

Ayalew Hundesa (R) GERD (C) and Adamu Tefera Source: Supplied

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Published 1 September 2020 at 12:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ አያሌው ሁንዴሳ - በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ሕዳሴ ግድብ ገቢ ማሰባሰቢያ ግብረ ኃይል ሰብሳቢና አቶ አዳሙ ተፈራ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ሕዳሴ ግድብ ገቢ ማሰባሰቢያ ግብረ ኃይል ፀሐፊ ስለ ግብረ ኃይሉ ወቅታዊ እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።

Published 1 September 2020 at 12:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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