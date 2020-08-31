“ሴፕቴምበር 13 አውስትራሊያ አቀፍ የቦንድና የስጦታ ገቢ ማስገኛ ይካሔዳል” - አቶ አያሌው ሁንዴሳና አቶ አዳሙ ተፈራ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ሴፕቴምበር 13 አውስትራሊያ አቀፍ የቦንድና የስጦታ ገቢ ማስገኛ ይካሔዳል” - አቶ አያሌው ሁንዴሳና አቶ አዳሙ ተፈራPlay20:02ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ayalew Hundesa (R) GERD (C) and Adamu Tefera Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (36.68MB)Published 1 September 2020 at 12:34amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አያሌው ሁንዴሳ - በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ሕዳሴ ግድብ ገቢ ማሰባሰቢያ ግብረ ኃይል ሰብሳቢና አቶ አዳሙ ተፈራ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ሕዳሴ ግድብ ገቢ ማሰባሰቢያ ግብረ ኃይል ፀሐፊ ስለ ግብረ ኃይሉ ወቅታዊ እንቅስቃሴዎች ይናገራሉ።Published 1 September 2020 at 12:34amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየግብረ ኃይሉ ተልዕኮዎችየድርጊት መርሃ ግብሮችማኅበረሰባዊ ጥሪ ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ