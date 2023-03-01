"በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን እንዲረዱን ጥሪ እናቀርባለን"ቢኒያም በለጠ

"በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን እንዲረዱን ጥሪ እናቀርባለን"ቢኒያም በለጠPlay15:47Addis Alem Tsegaye, a member of the Ethiopian-Australian community (L), and Binyam Belete, founder of Mekedonia Charity Homes (R). Credit: AA.TsegayeGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.15MB) ቢኒያም በለጠ - የመቄዶንያ የአረጋውያንና አዕምሮ ሕሙማን ማዕከል መሥራች፤ የማዕከሉን የበጎ አድራጎት አገልግሎት ከ7,500 ወደ 20 ሺህ ተረጂዎች ከፍ ለማድረግ ስለሚያሻቸው እገዛ ያነሳሉ። ነዋሪነታቸው በብሪስበን አውስትራሊያ የሆነው ወ/ሮ አዲስ ዓለም ፀጋዬ ስለ ማዕከሉ የዓይን እማኝነታቸው በመግለጽ የኢትዮጵያውያንና ትውልደ- ኢትዮጵያውያንን የበጎ አድራጎት ሚና ያመላክታሉ።አንኳሮችየኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን ልገሳ ወቅታዊና ዘላቂ ችሮታዎችለበጎ አድራጊዎች የታክስ ተመላሽ ፖሊሲ ለኢትዮጵያምስጋናተጨማሪ ያድምጡ"የበጎ አድራጎት አገልግሎታችን አረጋውያንና የአዕምሮ ሕሙማንን ብቻ ሳይሆን በየቀኑ ጎዳና ላይ የሚደፈሩ ሴቶችንም የሚረዳ ነው"ቢኒያም በለጠShareLatest podcast episodes"የአድዋ ድል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን በዓለም ላይ በወርቅ ቀለም ያደመቀ ነው፤የሁሉም ኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው"መምህር ፋሲል ነበሩ“ዋ አድዋ!” - 127ኛ ዝክረ ድል"የበጎ አድራጎት አገልግሎታችን አረጋውያንና የአዕምሮ ሕሙማንን ብቻ ሳይሆን በየቀኑ ጎዳና ላይ የሚደፈሩ ሴቶችንም የሚረዳ ነው"ቢኒያም በለጠበቦረና ከተጋረጠው ሰብዓዊ ቀውስ አንፃር መንግሥት አስቸኳይ ብሔራዊ የእርዳታ ኮሚቴ አቋቁሞ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ ጥሪ ቀረበ