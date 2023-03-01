"የበጎ አድራጎት አገልግሎታችን አረጋውያንና የአዕምሮ ሕሙማንን ብቻ ሳይሆን በየቀኑ ጎዳና ላይ የሚደፈሩ ሴቶችንም የሚረዳ ነው"ቢኒያም በለጠ

Biniyam Belete.jpg

Biniyam Belete, Founder of Mekedonia Charity Homes. Credit: MCH

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ቢኒያም በለጠ - የመቄዶንያ የአረጋውያንና አዕምሮ ሕሙማን ማዕከል መሥራች፤ በወላጆቻቸው ቤት 40 አረጋውያንን በማስጠለልና የዕለት ጉርስ በማጉረስ የጀመሩት የበጎ አድራጎት ተግባር አሁን እንደምን በሩህሩህ ኢትዮጵያውያን እርዳታ ከ7,500 በላይ አረጋውያንና የአዕምሮ ሕሙማንን ለመታደግ እንደበቃ ይናገራሉ። ልገሳቸውን ለቸሩቱ ምስጋናን፤ የረድኤት እጆቻቸውን ለመዘርጋት ለሚሹቱ ጥሪያቸውን ያቀርባሉ።

አንኳሮች
  • የበጎ አድራጎት የሕይወት ጥሪ ግብራዊ ምላሽ
  • ተግዳሮቶችና ስኬቶች
  • አዛኝ ልቦችና ለጋሽ እጆች
ተጨማሪ ያድምጡ

"በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን እንዲረዱን ጥሪ እናቀርባለን"ቢኒያም በለጠ

Share

Latest podcast episodes

Adwa Fasil.jpg

"የአድዋ ድል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን በዓለም ላይ በወርቅ ቀለም ያደመቀ ነው፤የሁሉም ኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው"መምህር ፋሲል ነበሩ

Menelik II- illustration, 1906.jpg

“ዋ አድዋ!” - 127ኛ ዝክረ ድል

Addis Alem Tsegaye and Biniyam Belete.jpg

"በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን እንዲረዱን ጥሪ እናቀርባለን"ቢኒያም በለጠ

SBS Amharic News Podcast World.jfif

በቦረና ከተጋረጠው ሰብዓዊ ቀውስ አንፃር መንግሥት አስቸኳይ ብሔራዊ የእርዳታ ኮሚቴ አቋቁሞ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ ጥሪ ቀረበ