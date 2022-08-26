ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የዕድርና ተጨማሪ ማኅበራዊ አገልግሎቶችን ለዕድርተኞቻችን እየሰጠን ነው" ብሩክ ዘውዱና ሃብታሙ ማንደፍሮ

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Biruk Zewde (L), and Habtamu Mandefro (R). Credit: Zewde and Mandefro

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Published 26 August 2022 at 3:24pm, updated 26 August 2022 at 5:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ሃብታሙ ማንደፍሮ የኢትዮ - አውስትራሊያ መረዳጃ ማኅበር ፕሬዚደንትና አቶ ብሩክ ዘውዴ የኢትዮ - አውስትራሊያ መረዳጃ ዕድር (የቀድሞው የሜልተን መረዳጃ ዕድር) ጸሐፊ፤ ስለ ዕድሮቻቸው አመሠራረትና ሚና ያስረዳሉ።

Published 26 August 2022 at 3:24pm, updated 26 August 2022 at 5:10pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
Highlights
  • ዕድር ምሥረታ
  • ዓላማ
  • አገልግሎቶች
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"ቪክቶሪያ አቀፍ የኢትዮጵያውያን መረዳጃ ዕድር ቢመሠረት መልካም ነው" ሃብታሙ ማንደፍሮና ብሩክ ዘውዴ

ምክረ ሃሳብ፤ ክፍለ አገር / ቪክቶሪያ አቀፍ ዕድር እንደምን ማቆም ይቻላል?

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