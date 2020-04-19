“የማኅበራችን ቅሬታ መነሻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሠራተኞች ያለ ክፍያ ለ90 ቀናት ዕረፍት እንዲወጡ መደረጉ ነው” - ቴክኒሺያን ማርቆስ የሱወርቅ
Technician Markos Yesuwerk (L), and Captain Yeshiwas Fentahun Source: Supplied
Published 20 April 2020 at 9:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ካፒቴን የሺዋስ ፈንታሁን - የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ መሠረታዊ የሠራተኛ ማኅበር የቀድሞ ሊቀመንበርና ቴክኒሺያን ማርቆስ የሱወርቅ - የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ መሠረታዊ የሠራተኛ ማኅበር የወቅቱ ምክትል ሊቀመንበር፤ ስለ ሠራተኛ ማኅበሩ የቅሬታ መነሻ፣ ማኅበሩ ለመንግሥት ስላቀረበው የሠራተኛ መብቶች አቤቱታ ይዘትና የካፒቴን የሺዋስን የሥራ ስንብት ሁኔታ አንስተው ይናገራሉ።
Published 20 April 2020 at 9:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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