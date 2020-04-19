ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የማኅበራችን ቅሬታ መነሻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሠራተኞች ያለ ክፍያ ለ90 ቀናት ዕረፍት እንዲወጡ መደረጉ ነው” - ቴክኒሺያን ማርቆስ የሱወርቅ

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Interview with Capt Yeshiwas and Technician Markos

Technician Markos Yesuwerk (L), and Captain Yeshiwas Fentahun Source: Supplied

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Published 20 April 2020 at 9:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ካፒቴን የሺዋስ ፈንታሁን - የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ መሠረታዊ የሠራተኛ ማኅበር የቀድሞ ሊቀመንበርና ቴክኒሺያን ማርቆስ የሱወርቅ - የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ መሠረታዊ የሠራተኛ ማኅበር የወቅቱ ምክትል ሊቀመንበር፤ ስለ ሠራተኛ ማኅበሩ የቅሬታ መነሻ፣ ማኅበሩ ለመንግሥት ስላቀረበው የሠራተኛ መብቶች አቤቱታ ይዘትና የካፒቴን የሺዋስን የሥራ ስንብት ሁኔታ አንስተው ይናገራሉ።

Published 20 April 2020 at 9:34am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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