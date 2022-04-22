ክሪስ ቤኬት - እንግሊዛዊው የአማርኛ ሥነ ግጥሞች መድብል አርታኢና ተርጓሚ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ክሪስ ቤኬት - እንግሊዛዊው የአማርኛ ሥነ ግጥሞች መድብል አርታኢና ተርጓሚPlay16:36ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Chris Beckett, Poet & Translator. Source: C.BeckettGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.71MB)Published 22 April 2022 at 2:12pm, updated 22 April 2022 at 2:25pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ክሪስ ቤኬት - እንግሊዛዊ ገጣሚ፣ አርታኢና ተርጓሚ ናቸው። በቅርቡም ከኢትዮጵያዊው ገጣሚ፣ አርታኢና ተርጓሚ ዓለሙ ተበጀ ጋር ሆነው በጋራ "SONGS WE LEARN FROM TREES: An Anthology of Ethiopian Amharic Poetry" የሥነ ግጥም መድብል ለሕትመት አብቅተው ለአንባቢያን እነሆኝ ብለዋል።Published 22 April 2022 at 2:12pm, updated 22 April 2022 at 2:25pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementአንጋፋና የቅርብ ኢትዮጵያውያን ገጣሚዎችና ሥነ ግጥሞችየግጥም ስብስቦች መረጣ ሂደትየአማርኛ ሥነ ግጥሞችን ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የመተርጎም ትሩፋቶችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ