ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ክሪስ ቤኬት - እንግሊዛዊው የአማርኛ ሥነ ግጥሞች መድብል አርታኢና ተርጓሚ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Arts and Entertainment

Chris Beckett, Poet & Translator. Source: C.Beckett

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 22 April 2022 at 2:12pm, updated 22 April 2022 at 2:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ክሪስ ቤኬት - እንግሊዛዊ ገጣሚ፣ አርታኢና ተርጓሚ ናቸው። በቅርቡም ከኢትዮጵያዊው ገጣሚ፣ አርታኢና ተርጓሚ ዓለሙ ተበጀ ጋር ሆነው በጋራ "SONGS WE LEARN FROM TREES: An Anthology of Ethiopian Amharic Poetry" የሥነ ግጥም መድብል ለሕትመት አብቅተው ለአንባቢያን እነሆኝ ብለዋል።

Published 22 April 2022 at 2:12pm, updated 22 April 2022 at 2:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • አንጋፋና የቅርብ ኢትዮጵያውያን ገጣሚዎችና ሥነ ግጥሞች
  • የግጥም ስብስቦች መረጣ ሂደት
  • የአማርኛ ሥነ ግጥሞችን ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ የመተርጎም ትሩፋቶች
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ