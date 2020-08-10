ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የትግራይ ክልል ምርጫ ከመስከረም 5-10 ባሉት ቀናት ይካሄዳል፤ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር ግንኙነት የለንም” - ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

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Interview with Commissioner Muluwork Kidanemariam

Commissioner Muluwork kidanemariam Source: Courtesy of PD

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Published 10 August 2020 at 11:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም፤ ስለ ትግራይ ክልላዊ ምርቻ መሰናዶ ይናገራሉ።

Published 10 August 2020 at 11:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • የምርጫ ዘመቻና ዕለተ ምርጫ
  • ተወዳድሪ ፓርቲዎች
  • የትግራይ ሪፐብሊክና የአንድነት ጉዳይ
 

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