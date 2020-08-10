“የትግራይ ክልል ምርጫ ከመስከረም 5-10 ባሉት ቀናት ይካሄዳል፤ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር ግንኙነት የለንም” - ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የትግራይ ክልል ምርጫ ከመስከረም 5-10 ባሉት ቀናት ይካሄዳል፤ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር ግንኙነት የለንም” - ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያምPlay16:11ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Commissioner Muluwork kidanemariam Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (29.63MB)Published 10 August 2020 at 11:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም፤ ስለ ትግራይ ክልላዊ ምርቻ መሰናዶ ይናገራሉ።Published 10 August 2020 at 11:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች የምርጫ ዘመቻና ዕለተ ምርጫተወዳድሪ ፓርቲዎችየትግራይ ሪፐብሊክና የአንድነት ጉዳይ ShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ