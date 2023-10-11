“ ከፈረሱ ጋሪውን አናስቀድም -ልጆች ሃይማኖታቸውን ቀድመው ካወቁ ባሕሉን በኋላ ይይዙታል ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌ

“ ከፈረሱ ጋሪውን አናስቀድም -ልጆች ሃይማኖታቸውን ቀድመው ካወቁ ባሕሉን በኋላ ይይዙታል ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌPlay10:49Deacon Henok HaileGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.2MB) ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰባኪና የመንፈሳዊ መፃሕፍት ፀሀፊ፤ የሜልበርን ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ባደረገላቸው ጥረ መሠረት በአውስትራሊያ ይገኛሉ ። በአንድ ወር ቆይታቸውም ምዕመናኑን እንዴት ለማገልገል እንደተዘጋጁ ይናገራሉ።Key Pointsየአውስትራሊያ ቆይታቸው ፋይዳለትውልድ ቀረፃ የቤተ ክርስቲያን ድርሻየባሕር ማዶ ወጣቶችና ሥነ ምግባር ተጨማሪ ያድምጡ“ ቤተ ክርስቲያን ባልተለመደ መልኩ ብዙ ተግዳሮቶችን እያስተናገደች ቢሆንም ይህ እንደሚቀየር እምነቴ ነው ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌShareLatest podcast episodesኢንጂነር ሚካኤል ፈለቀ፤ ከምሕንድስና ወደ የኢትዮጵያ ቡና አምባሳደርነትየተመድ ልዩ አማካሪ የአመፅ ግጭቶችን ተከትሎ በትግራይ፣ አማራ፣ አፋርና ኦሮሚያ ለዘር ጥፋት አጋላጭ ሁነቶች አንዳሉ አመላከቱ“ ቤተ ክርስቲያን ባልተለመደ መልኩ ብዙ ተግዳሮቶችን እያስተናገደች ቢሆንም ይህ እንደሚቀየር እምነቴ ነው ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌ"በኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉም ያገባዋል፤ የምንነጋገረው ስለ አገራችንና ስለ ጋራ ቤታችን ነው" ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ