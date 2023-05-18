"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበ

"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበPlay13:18Author Demeke Zenebe. Credit: D.ZenebeGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.01MB) ደራሲ ደመቀ ዘነበ፤ በ1970ዎቹ ለትምህርት ወደ ኩባ ስለተላኩ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ታሪክና የእሳቸውንም ሚና አካትተው ለሕትመት ስላበቁት "የዘሩት ሲያፈራ" መጽሐፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮችከኩባ ወደ እናት አገርተግዳሮቶችየዘሩት ሲያፈራምልሰታዊ ምልከታተጨማሪ ያድምጡከታጠቅ ጦር ሠፈር ወደ ኩባ ወጣቶች ደሴትShareLatest podcast episodesከታጠቅ ጦር ሠፈር ወደ ኩባ ወጣቶች ደሴትበሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ሉላዊ የሙቀት መጠን 1.5 ዲግሪ ሊያልፍ እንደሚችል ተመለከተአውስትራሊያ ውስጥ የቤተሰብ ጥቃትን በፍልስተኛ ማኅበረሰባት ዘንድ እንደምን መግታት እንደሚቻልዎየእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያ