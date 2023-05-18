ከታጠቅ ጦር ሠፈር ወደ ኩባ ወጣቶች ደሴት

ከታጠቅ ጦር ሠፈር ወደ ኩባ ወጣቶች ደሴትPlay14:53Ethiopian President Mengistu Haile Mariam (R) with Fidel Castro (C) and Raul Castro (L) during an official visit in La Havana, Cuba, 25 April 1975. Credit: AFP via Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.22MB) ደራሲ ደመቀ ዘነበ፤ በ1970ዎቹ ለትምህርት ወደ ኩባ ስለተላኩ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ታሪክና የእሳቸውንም ሚና አካትተው ለሕትመት ስላበቁት "የዘሩት ሲያፈራ" መጽሐፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮችከመምህርነት ወደ ደራሲነትከአገረ ኢትዮጵያ ወደ ኩባዕውቀት ቀሰማና ሕዝባዊ አገልግሎትተጨማሪ ያድምጡ"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበShareLatest podcast episodes"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበበሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ሉላዊ የሙቀት መጠን 1.5 ዲግሪ ሊያልፍ እንደሚችል ተመለከተአውስትራሊያ ውስጥ የቤተሰብ ጥቃትን በፍልስተኛ ማኅበረሰባት ዘንድ እንደምን መግታት እንደሚቻልዎየእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያ