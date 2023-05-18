ከታጠቅ ጦር ሠፈር ወደ ኩባ ወጣቶች ደሴት

Cuba.jpg

Ethiopian President Mengistu Haile Mariam (R) with Fidel Castro (C) and Raul Castro (L) during an official visit in La Havana, Cuba, 25 April 1975. Credit: AFP via Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

ደራሲ ደመቀ ዘነበ፤ በ1970ዎቹ ለትምህርት ወደ ኩባ ስለተላኩ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ታሪክና የእሳቸውንም ሚና አካትተው ለሕትመት ስላበቁት "የዘሩት ሲያፈራ" መጽሐፋቸው ይናገራሉ።

አንኳሮች
  • ከመምህርነት ወደ ደራሲነት
  • ከአገረ ኢትዮጵያ ወደ ኩባ
  • ዕውቀት ቀሰማና ሕዝባዊ አገልግሎት
ተጨማሪ ያድምጡ

"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበ

Share

Latest podcast episodes

Zenebe Demeke.jpg

"መጽሐፌን 'የዘሩት ሲያፈራ' ያልኩት ወደ ኩባ የተላኩ ወጣቶች ዕውቀት ቀስመው ተመልሰው ለኢትዮጵያ አገልግሎታቸውን ስላበረከቱ ነው" ደራሲ ደመቀ ዘነበ

Beachgoers cool off at Sydney's Bondi Beach in January.jpg

በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ሉላዊ የሙቀት መጠን 1.5 ዲግሪ ሊያልፍ እንደሚችል ተመለከተ

Services say the lockdown measures are placing women at increased risk.

አውስትራሊያ ውስጥ የቤተሰብ ጥቃትን በፍልስተኛ ማኅበረሰባት ዘንድ እንደምን መግታት እንደሚቻልዎ

Eth Community members.jpg

የእናቶች ቀን በአገረ አውስትራሊያ