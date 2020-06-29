ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“እናቶች ከእርግዝና በፊት ባሕላዊ አትክልቶችን ከተመገቡ ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ልጆችን ይቀንሳሉ” - ደረጀ ገድለ

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Interview with Dereje Gedle

Derje Gedle Source: Supplied

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Published 29 June 2020 at 10:50am, updated 29 June 2020 at 3:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደረጀ ገድለ - በኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተመራማሪ፤ ከእርግዝና በፊት የእናቶች አመጋገብ በፅንስ ላይ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ አስመልክቶ ስላደረጉት የምርምር ግኝቶች ይናገራሉ።

Published 29 June 2020 at 10:50am, updated 29 June 2020 at 3:39pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • ከእርግዝና በፊት አመጋገብን ስለ ማስተካከል
  • ከጊዜያቸው ቀደም ብለው የሚወለዱ ልጆች  
  • አነስተኛ ክብደት ኖሯቸው የሚወለዱ ሕጻናት
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