“እናቶች ከእርግዝና በፊት ባሕላዊ አትክልቶችን ከተመገቡ ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ልጆችን ይቀንሳሉ” - ደረጀ ገድለ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “እናቶች ከእርግዝና በፊት ባሕላዊ አትክልቶችን ከተመገቡ ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ልጆችን ይቀንሳሉ” - ደረጀ ገድለPlay14:13ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Derje Gedle Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.04MB)Published 29 June 2020 at 10:50am, updated 29 June 2020 at 3:39pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ደረጀ ገድለ - በኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተመራማሪ፤ ከእርግዝና በፊት የእናቶች አመጋገብ በፅንስ ላይ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ አስመልክቶ ስላደረጉት የምርምር ግኝቶች ይናገራሉ።Published 29 June 2020 at 10:50am, updated 29 June 2020 at 3:39pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችከእርግዝና በፊት አመጋገብን ስለ ማስተካከልከጊዜያቸው ቀደም ብለው የሚወለዱ ልጆች አነስተኛ ክብደት ኖሯቸው የሚወለዱ ሕጻናትShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ