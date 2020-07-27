ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ቅድመ እርግዝና ጤናማ ምግብ የሚመገቡ እናቶች የልጆቻቸውን የባሕርይ ችግሮች በ50 ፐርሰንት ሊቀንሱ ይችላሉ” - ደረጀ ግድሌ

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Interview with Dereje Gedle

Dereje Gedle (L) Source: Supplied

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Published 27 July 2020 at 12:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደረጀ ገድሌ - በኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተመራማሪ ናቸው። በቅርቡ “Pre‑pregnancy diet quality and its association with offspring behavioral problems” በሚል ርዕስ ለህትመት ያበቁትን የምርምር ሥራቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 27 July 2020 at 12:27pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የእናቶች ቅድመ እርግዝና አመጋገብ በልጆች ባሕርይ ላይ የሚያሳድሩት ተፅዕኖ
  • የቅድመ እርግዝና አመጋገብ
  • አራት የምግብ ዘርፎች
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