“ቅድመ እርግዝና ጤናማ ምግብ የሚመገቡ እናቶች የልጆቻቸውን የባሕርይ ችግሮች በ50 ፐርሰንት ሊቀንሱ ይችላሉ” - ደረጀ ግድሌ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ቅድመ እርግዝና ጤናማ ምግብ የሚመገቡ እናቶች የልጆቻቸውን የባሕርይ ችግሮች በ50 ፐርሰንት ሊቀንሱ ይችላሉ” - ደረጀ ግድሌPlay19:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dereje Gedle (L) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (34.97MB)Published 27 July 2020 at 12:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ደረጀ ገድሌ - በኩዊንስላንድ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተመራማሪ ናቸው። በቅርቡ “Pre‑pregnancy diet quality and its association with offspring behavioral problems” በሚል ርዕስ ለህትመት ያበቁትን የምርምር ሥራቸውን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 27 July 2020 at 12:27pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየእናቶች ቅድመ እርግዝና አመጋገብ በልጆች ባሕርይ ላይ የሚያሳድሩት ተፅዕኖየቅድመ እርግዝና አመጋገብአራት የምግብ ዘርፎችShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ