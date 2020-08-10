ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ጣና፣ ዓባይና የሕዳሴ ግድብን እየታደግን፤ ዘረኝነትና ፅንፈኝነትን በፍቅር እየከልስን ልንሠራ ተስማምተናል” - ዶ/ር አባተ ጌታሁን

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Interview with Dr Abate Getahun

Dr Abate getahun Source: Supplied

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Published 10 August 2020 at 1:47pm
By Demeke Kebede
Source: SBS

ዶ/ር አባተ ጌታሁን - የወሎ ፕሬዚደንትና በአማራ ክልል የሚገኙ 10 የፌዴራል ዩኒቨርሲቲዎች መድረክ ሰብሳቢ፤ በዩኒቨርሲቲዎቹ ከጉና ወደ ጮቄ ስለተካሄደው ጉዞ ይናገራሉ።

Published 10 August 2020 at 1:47pm
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

  • የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የፍቅርና አረንጓዴ አሻራ ጉዞ ተልዕኮዎች
  • የዩኒቨርሲቲዎች ሚና በማኅበረሰብ ውስጥ
  • የዩኒቨርሲቲዎቹ የአቋም መግለጫ ይዘት
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