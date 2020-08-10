“ጣና፣ ዓባይና የሕዳሴ ግድብን እየታደግን፤ ዘረኝነትና ፅንፈኝነትን በፍቅር እየከልስን ልንሠራ ተስማምተናል” - ዶ/ር አባተ ጌታሁን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ጣና፣ ዓባይና የሕዳሴ ግድብን እየታደግን፤ ዘረኝነትና ፅንፈኝነትን በፍቅር እየከልስን ልንሠራ ተስማምተናል” - ዶ/ር አባተ ጌታሁንPlay27:09ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Abate getahun Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (49.72MB)Published 10 August 2020 at 1:47pmBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር አባተ ጌታሁን - የወሎ ፕሬዚደንትና በአማራ ክልል የሚገኙ 10 የፌዴራል ዩኒቨርሲቲዎች መድረክ ሰብሳቢ፤ በዩኒቨርሲቲዎቹ ከጉና ወደ ጮቄ ስለተካሄደው ጉዞ ይናገራሉ።Published 10 August 2020 at 1:47pmBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች የፍቅርና አረንጓዴ አሻራ ጉዞ ተልዕኮዎችየዩኒቨርሲቲዎች ሚና በማኅበረሰብ ውስጥየዩኒቨርሲቲዎቹ የአቋም መግለጫ ይዘትShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ