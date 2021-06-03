ምርጫ 2013 “ትልቁ ትኩረታችን ብሔራዊ ትብብር፣ ዕርቅና ሰላምን ዕውን ማድረግ ነው” – ዶ/ር አብዱልቃድር አደም

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ምርጫ 2013 “ትልቁ ትኩረታችን ብሔራዊ ትብብር፣ ዕርቅና ሰላምን ዕውን ማድረግ ነው” – ዶ/ር አብዱልቃድር አደምPlay09:38ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Abdulqadir Adem. Source: A.AdemGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.31MB)Published 3 June 2021 at 11:11amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አብዱልቃድር አደም - የነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው። ፓርቲያቸውን በዘንድሮው የ2013 አገራዊ ምርጫ 604 ዕጩ የምክር ቤት አባላትን አሰልፏል። ለፓርቲያቸው ምሥረታ ገፊና ሳቢ ምክንያቶች ያሏቸውንም አንስተው ያስረዳሉ።Published 3 June 2021 at 11:11amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementተግዳሮቶችና ስኬቶችየምርጫ መሰናዶዎችና አማራጭ ፖሊሲዎችሰላምና መረጋጋትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ