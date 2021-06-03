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ምርጫ 2013 “ትልቁ ትኩረታችን ብሔራዊ ትብብር፣ ዕርቅና ሰላምን ዕውን ማድረግ ነው” – ዶ/ር አብዱልቃድር አደም

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Dr Abdulqadir Adem.

Dr Abdulqadir Adem. Source: A.Adem

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Published 3 June 2021 at 11:11am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አብዱልቃድር አደም - የነፃነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ናቸው። ፓርቲያቸውን በዘንድሮው የ2013 አገራዊ ምርጫ 604 ዕጩ የምክር ቤት አባላትን አሰልፏል። ለፓርቲያቸው ምሥረታ ገፊና ሳቢ ምክንያቶች ያሏቸውንም አንስተው ያስረዳሉ።

Published 3 June 2021 at 11:11am
By Kassahun Seboqa Negewo
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