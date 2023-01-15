ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላ

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GeezEdit Keyboard. Credit: SBS Amharic

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Published 15 January 2023 at 7:46pm, updated 2 hours ago at 8:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አበራ ሞላ የግዕዝኤዲት-ኢትዮዎርድ ፈጠራ ባለቤት ናቸው። እንደምን የግዕዝ ፊደልን ከእጅ ፅሑፍና ታይፕራተር ወደ ኮምፒዩተር ትየባ ቴክኖሎጂ ለማሸጋገር እንደበቁ ይናገራሉ።

Published 15 January 2023 at 7:46pm, updated 2 hours ago at 8:26pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የግዕዝ ፊደል ከእጅ ፅሑፍና ታይፕራይተር ወደ ኮምፒዩተር
  • የፊደል ስየማና አጠራር
  • የፈጠራ ባለቤትነት መብት
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"አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላ

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