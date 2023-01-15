"የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላPlay14:17ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen GeezEdit Keyboard. Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.33MB)Published 15 January 2023 at 7:46pm, updated 2 hours ago at 8:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አበራ ሞላ የግዕዝኤዲት-ኢትዮዎርድ ፈጠራ ባለቤት ናቸው። እንደምን የግዕዝ ፊደልን ከእጅ ፅሑፍና ታይፕራተር ወደ ኮምፒዩተር ትየባ ቴክኖሎጂ ለማሸጋገር እንደበቁ ይናገራሉ።Published 15 January 2023 at 7:46pm, updated 2 hours ago at 8:26pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየግዕዝ ፊደል ከእጅ ፅሑፍና ታይፕራይተር ወደ ኮምፒዩተርየፊደል ስየማና አጠራርየፈጠራ ባለቤትነት መብትተጨማሪ ያድምጡ"አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላShareLatest podcast episodes"አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላ"በኤልቪስ ሽልማት ደስታ፤በብቸኛ ልጁ ሞት ልቤ ተሰብሯል" የኤልቪስ ፊልም ተዋናይት ሰናይት መብራህቱማሪቱ ለገሰ፤ከስደት ወደ አገር ቤትጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ብርቱ የጎርፍ ጉዳት የደረሰበትን የምዕራብ አውስትራሊያ አካባቢ ጎበኙ