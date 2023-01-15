"አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላPlay15:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Abera Molla. Credit: A.MollaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.2MB)Published 15 January 2023 at 8:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አበራ ሞላ የግዕዝኤዲት-ኢትዮዎርድ ፈጠራ ባለቤት ናቸው። የግዕዝ ፊደልን የኮምፒዩተር ትየባ ቴክኖሎጂና ብሔራዊ መግባቢያ ቋንቋን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 15 January 2023 at 8:20pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችብሔራዊ የመግባቢያ ቋንቋየአማርኛ ቋንቋ ጉልበታምክረ ሃሳብተጨማሪ ያድምጡ"የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላShareLatest podcast episodes"የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላ"በኤልቪስ ሽልማት ደስታ፤በብቸኛ ልጁ ሞት ልቤ ተሰብሯል" የኤልቪስ ፊልም ተዋናይት ሰናይት መብራህቱማሪቱ ለገሰ፤ከስደት ወደ አገር ቤትጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ ብርቱ የጎርፍ ጉዳት የደረሰበትን የምዕራብ አውስትራሊያ አካባቢ ጎበኙ