ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"አማርኛ የዳበረ፣ያቀራረበንና ያኮራን ቋንቋ ነው"ዶ/ር አበራ ሞላ

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Dr Abera Molla. Credit: A.Molla

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Published 15 January 2023 at 8:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አበራ ሞላ የግዕዝኤዲት-ኢትዮዎርድ ፈጠራ ባለቤት ናቸው። የግዕዝ ፊደልን የኮምፒዩተር ትየባ ቴክኖሎጂና ብሔራዊ መግባቢያ ቋንቋን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 15 January 2023 at 8:20pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • ብሔራዊ የመግባቢያ ቋንቋ
  • የአማርኛ ቋንቋ ጉልበታ
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"የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላ

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"የፈጠርኩት በኮምፒዩተር የግዕዝ ፊደል መፃፊያ ከ500 በላይ ፊደላት ያሉት፤ለሁሉም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች የሚያገለግሉ ናቸው"ዶ/ር አበራ ሞላ

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