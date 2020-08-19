“ደብረታቦርን በደብረታቦር ኢትዮጵያውያን በቀጠሮ የሚገናኙበት ከፍ ያለ ዓመታዊ በዓል እንዲሆን እንፈልጋለን” - ዶ/ር አነጋግረኝ ጋሻው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ደብረታቦርን በደብረታቦር ኢትዮጵያውያን በቀጠሮ የሚገናኙበት ከፍ ያለ ዓመታዊ በዓል እንዲሆን እንፈልጋለን” - ዶ/ር አነጋግረኝ ጋሻውPlay15:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Anegagregn Gashaw Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.66MB)Published 20 August 2020 at 9:49amBy Demeke KebedeSource: SBS ዶ/ር አነጋግረኝ ጋሻው - የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ዘንድሮ በደብረታቦር ኢየሱስ ተራራ ስለተከበረው የደብረ ታቦር በዓል አከባበርን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 20 August 2020 at 9:49amBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮችየደብረ ታቦር ኢየሱስና የእሥራኤሉ ታቦር ተራራዎች አንድነትና ግንኙነትየደብረ ታቦር በዓል ሃይማኖታዊና ባሕላዊ ይዘትየኮሮናቫይረስ ተፅዕኖ በደብረ ታቦር በዓል አከባበርShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ