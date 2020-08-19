ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ደብረታቦርን በደብረታቦር ኢትዮጵያውያን በቀጠሮ የሚገናኙበት ከፍ ያለ ዓመታዊ በዓል እንዲሆን እንፈልጋለን” - ዶ/ር አነጋግረኝ ጋሻው

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Interview with Dr Anegagregn Gashaw

Dr Anegagregn Gashaw Source: Supplied

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Published 20 August 2020 at 9:49am
By Demeke Kebede
Source: SBS

ዶ/ር አነጋግረኝ ጋሻው - የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ዘንድሮ በደብረታቦር ኢየሱስ ተራራ ስለተከበረው የደብረ ታቦር በዓል አከባበርን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 20 August 2020 at 9:49am
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

  • የደብረ ታቦር ኢየሱስና የእሥራኤሉ ታቦር ተራራዎች አንድነትና ግንኙነት
  • የደብረ ታቦር በዓል ሃይማኖታዊና ባሕላዊ ይዘት
  • የኮሮናቫይረስ ተፅዕኖ በደብረ ታቦር በዓል አከባበር
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