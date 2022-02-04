ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ስለምን ያሻታል?Play15:20ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Ashenafi Gossaye. Source: A.GossayeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.06MB)Published 4 February 2022 at 8:15pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሸናፊ ጎሳዬ - የኢትዮጵያውያን ምሁራንና ባለሙያዎች መድረክ ዋና ጸሐፊ፤ መድረኩ ከማርች 12 – 19, 2022 ለማከናወን ለወጠነው ጉባኤ ብሔራዊ ምክክርን አጀንዳው ለማድረግ ለምን እንደወሰነ ያስረዳሉ። በመስኩ ጥናት ያካሔዱ ምሁራንም የምርምር ሥራዎቻቸውን እንዲያቀርቡ ይጋብዛሉ።Published 4 February 2022 at 8:15pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአገራዊ ምክክር አስፈላጊነትየባለ ድርሻ አካላት ተሳትፎየኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሚናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ