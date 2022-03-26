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"ለጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር ምስጋናችንን ልናቀርብ እንወዳለን" ዶ/ር አሸናፊ ታዘበው

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Dr Ashenafi Tazebew. Source: A.Tazebew

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Published 26 March 2022 at 5:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሸናፊ ታዘበው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንት፣ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልና ጤናኮሌጅ ዋና ሥራ አስፈፃሚ፤ ጤና ለጣና ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ስለበረከተው ልገሳ፣ ሆስፒታሉን ገጥመውት ስላሉ ተግዳሮቶችና እያስመዘገባቸው ስላሉ ስኬቶች ይናገራሉ።

Published 26 March 2022 at 5:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል
  • ጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር
  • የጎንደር ዩኒቨርሲቲና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ግንኙነት
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