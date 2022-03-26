"ለጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር ምስጋናችንን ልናቀርብ እንወዳለን" ዶ/ር አሸናፊ ታዘበው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ለጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበር ምስጋናችንን ልናቀርብ እንወዳለን" ዶ/ር አሸናፊ ታዘበውPlay11:17ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Ashenafi Tazebew. Source: A.TazebewGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.38MB)Published 26 March 2022 at 5:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሸናፊ ታዘበው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንት፣ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልና ጤናኮሌጅ ዋና ሥራ አስፈፃሚ፤ ጤና ለጣና ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ስለበረከተው ልገሳ፣ ሆስፒታሉን ገጥመውት ስላሉ ተግዳሮቶችና እያስመዘገባቸው ስላሉ ስኬቶች ይናገራሉ።Published 26 March 2022 at 5:53pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልጤና ለጣና አውስትራሊያ ማኅበርየጎንደር ዩኒቨርሲቲና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ግንኙነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ