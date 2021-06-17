ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የንጉሥ ሚካኤል የግብር አዳራሽ “አይጠየፍ” የተባለው የንጉሡ ሹመኞች፣ ካህናት፣ ድሆችና የአካል ጉዳተኞች ሁሉ ግብር ይበሉበት ስለነበር ነው” ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

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Dr Assefa Balcha

Ayteyefe Hall (L) and Dr Assefa Balcha (R). Source: A.Balcha

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Published 17 June 2021 at 5:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሰፋ ባልቻ፤ የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ናቸው። በቅርቡ በየሩብ ዓመት በሚታተመው Journal of Afroasiatic Languages, History andCulture ላይ ለኅትመት ስላበቁት “Historic Ayteyefe Hall: An Imposing Artchitectural Piece in Dessie, Ethiopia” ጥናታዊ መጣጥፋቸው ይናገራሉ።

Published 17 June 2021 at 5:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የአይጠየፍ አዳራሽ ግንባታ ሂደት
  • ስያሜ
  • የግብር አዳራሹ ግልጋሎት
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