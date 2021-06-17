“የንጉሥ ሚካኤል የግብር አዳራሽ “አይጠየፍ” የተባለው የንጉሡ ሹመኞች፣ ካህናት፣ ድሆችና የአካል ጉዳተኞች ሁሉ ግብር ይበሉበት ስለነበር ነው” ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የንጉሥ ሚካኤል የግብር አዳራሽ “አይጠየፍ” የተባለው የንጉሡ ሹመኞች፣ ካህናት፣ ድሆችና የአካል ጉዳተኞች ሁሉ ግብር ይበሉበት ስለነበር ነው” ዶ/ር አሰፋ ባልቻPlay15:03ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Ayteyefe Hall (L) and Dr Assefa Balcha (R). Source: A.BalchaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.65MB)Published 17 June 2021 at 5:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሰፋ ባልቻ፤ የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ናቸው። በቅርቡ በየሩብ ዓመት በሚታተመው Journal of Afroasiatic Languages, History andCulture ላይ ለኅትመት ስላበቁት “Historic Ayteyefe Hall: An Imposing Artchitectural Piece in Dessie, Ethiopia” ጥናታዊ መጣጥፋቸው ይናገራሉ።Published 17 June 2021 at 5:31pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየአይጠየፍ አዳራሽ ግንባታ ሂደትስያሜየግብር አዳራሹ ግልጋሎትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ