ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የወሎን ዝንቅ ማንነት እንደምን ለጎሣ ፖለቲካ ማርከሻና ለኢትዮጵያ አንድነት መታደጊያ ማዋል ይቻላል?Play22:58ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Assefa Balcha. Source: AB NegewoGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.88MB)Published 7 February 2021 at 12:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሰፋ ባልቻ - የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ የወሎ ዘርፈ ብዙ አርአያ በዝሃነትን እንደምን ለተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል በአብነት ቀርጾ አገራዊነት ማላበስ እንደሚቻል የጥናትና የኑሮ ተሞክሯቸውን አጣቅሰው ይናገራሉ።Published 7 February 2021 at 12:13pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየወሎ ታሪካዊ ዝንቅነት መነሻዎችበዝሃነት በአንድነት፤ አንድነት በበዝሃነትምክረ ሃሳቦችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ