ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የወሎን ዝንቅ ማንነት እንደምን ለጎሣ ፖለቲካ ማርከሻና ለኢትዮጵያ አንድነት መታደጊያ ማዋል ይቻላል?

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Dr Assefa Balcha

Dr Assefa Balcha. Source: AB Negewo

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Published 7 February 2021 at 12:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አሰፋ ባልቻ - የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ የወሎ ዘርፈ ብዙ አርአያ በዝሃነትን እንደምን ለተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል በአብነት ቀርጾ አገራዊነት ማላበስ እንደሚቻል የጥናትና የኑሮ ተሞክሯቸውን አጣቅሰው ይናገራሉ።

Published 7 February 2021 at 12:13pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የወሎ ታሪካዊ ዝንቅነት መነሻዎች
  • በዝሃነት በአንድነት፤ አንድነት በበዝሃነት
  • ምክረ ሃሳቦች
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