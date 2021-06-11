ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የዕምቦጭ አረምን ከ85 እስከ 90 ፐርሰንት ከጣና ሐይቅ ወደ ዳር ማስወጣት ተችሏል” - ዶ/ር አያሌው ወንዴ

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Lake Tana.

Lake Tana. Source: Getty

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Published 11 June 2021 at 1:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር አያሌው ወንዴ - የጣና ሐይቅና የሌሎች ውኃ አካላት ጥበቃና ልማት ዋና ሥራ አስኪያጅ፤ የጣናን ሕልውና ስለፈተነው የዕንቦጭ አረም ምንጠራ ሂደትና ተደቅነው ስላሉ ስጋቶች ያነሳሉ። “በጣና ሐይቅ ላይ የተነጠፈውን አረም ከቦታ ወደ ቦታ እንዳይዘዋወር ማድረግ ተችሏል። ይህ ማለት ግን ከሐይቁ ዳር አከማቸነው እንጂ አረሙ ሙሉ ለሙሉ ተወግዷል ማለት አይደለም። የአረሙ ክምችት ተጓጉዞ እንዲርቅ ለማድረግ የገንዘብ ችግር አለብን ” ይላሉ።

Published 11 June 2021 at 1:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የዕንቦጭ አረምን የማስወገድ ጥረቶችና ስኬቶች
  • ዕንቦጭን በክረምት የመከላከል ተግዳሮት
  • ለጣና ትድግና የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን አስተዋፅዖዎች
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