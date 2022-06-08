ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ከአገራችን ያመጣናቸው ችግሮች እያለያዩን በኅብረት ድምፃችንን ማሰማት ባለመቻላችን የዘረኝነት ተጠቂዎችና ከአውስትራሊያ ተጠቃሚዎች ሳንሆን ቀርተናል" ዶ/ር ብርሃን አህመድ

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Dr Berhan Ahmed. Source: UOM/Ahmed

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Published 9 June 2022 at 8:06am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ብርሃን አሕመድ የAfricause የወጣቶችና ማሕበረሰብ አገልግሎቶች ድርጅት ዋና ሥራ አስፈፃሚ፤ የድርጅቱን ሚናና አስተዋፅዖዎች አንስተው ይናገራሉ።

Published 9 June 2022 at 8:06am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የወጣቶችና ማኅበረሰብ አገልግሎቶች
  • የአፍሪካውያን ወጣቶች የፖሊስ ሠራዊት ውስጥ የመቀላቀል ፋይዳዎች
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ