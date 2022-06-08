"ከአገራችን ያመጣናቸው ችግሮች እያለያዩን በኅብረት ድምፃችንን ማሰማት ባለመቻላችን የዘረኝነት ተጠቂዎችና ከአውስትራሊያ ተጠቃሚዎች ሳንሆን ቀርተናል" ዶ/ር ብርሃን አህመድ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ከአገራችን ያመጣናቸው ችግሮች እያለያዩን በኅብረት ድምፃችንን ማሰማት ባለመቻላችን የዘረኝነት ተጠቂዎችና ከአውስትራሊያ ተጠቃሚዎች ሳንሆን ቀርተናል" ዶ/ር ብርሃን አህመድPlay15:15ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Berhan Ahmed. Source: UOM/AhmedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.03MB)Published 9 June 2022 at 8:06amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ብርሃን አሕመድ የAfricause የወጣቶችና ማሕበረሰብ አገልግሎቶች ድርጅት ዋና ሥራ አስፈፃሚ፤ የድርጅቱን ሚናና አስተዋፅዖዎች አንስተው ይናገራሉ።Published 9 June 2022 at 8:06amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየወጣቶችና ማኅበረሰብ አገልግሎቶችየአፍሪካውያን ወጣቶች የፖሊስ ሠራዊት ውስጥ የመቀላቀል ፋይዳዎችምክረ ሃሳብShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ