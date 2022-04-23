ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 15 ምርጥ የአማርኛ ልብወለዶችን ወደ እንግሊዝኛ ተርጉሞ ያሳተመው ዓለም አቀፍ አንባቢያን እጅ እንዲገቡ በማሰብ ነው" ዶ/ር ደመቀ ጣሰው

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Arts and Entertainment

Dr Demeke Tassew. Source: D.Tassew

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Published 23 April 2022 at 7:44pm, updated 23 April 2022 at 8:00pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደመቀ ጣሰው፤ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛ ቋንቋና ሥነ ጽሑፍ መምህር ናቸው። የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሰሞኑን የአንጋፋ ምርጥ ኢትዮጵያውያንን አጫጭር የልብወለድ ድርሰቶች "Astonishing Addis Ababa: Ethiopian Short Stories Anthology" በሚል ርዕስ በማሳተም ለዓለም አቀፍ መድረክ እንዲበቁ የማድረጉን ፋይዳ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 23 April 2022 at 7:44pm, updated 23 April 2022 at 8:00pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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