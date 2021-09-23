ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የአካባቢ፣ የኅብረተሰብና የእንሰሳት ጤናን ነጣጥለን የምንሠራ ከሆነ ዓለም ከወረርሽኝ በሽታዎች ነፃ መሆን አትችልም” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ

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Dr Desalegn Mengesha Degefaw.

Dr Desalegn Mengesha Degefaw. Source: SBS Amharic

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Published 23 September 2021 at 5:59pm, updated 23 September 2021 at 6:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ - በምሥራቅ አፍሪካ የግሎባል ዋን ሪጂናል ቢሮ አስተዳደር ዳይሬክተር፤ መቀመጫው አዲስ አበባ የሆነው ድርጅታቸው በጤና መስክ ለአፍሪካ ቀንድ አገራት እያበረከተ ስላለው አስተዋፅዖዎች ይናገራሉ።

Published 23 September 2021 at 5:59pm, updated 23 September 2021 at 6:36pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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