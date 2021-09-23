“የአካባቢ፣ የኅብረተሰብና የእንሰሳት ጤናን ነጣጥለን የምንሠራ ከሆነ ዓለም ከወረርሽኝ በሽታዎች ነፃ መሆን አትችልም” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የአካባቢ፣ የኅብረተሰብና የእንሰሳት ጤናን ነጣጥለን የምንሠራ ከሆነ ዓለም ከወረርሽኝ በሽታዎች ነፃ መሆን አትችልም” ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻPlay15:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Desalegn Mengesha Degefaw. Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.29MB)Published 23 September 2021 at 5:59pm, updated 23 September 2021 at 6:36pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ደሳለኝ መንገሻ - በምሥራቅ አፍሪካ የግሎባል ዋን ሪጂናል ቢሮ አስተዳደር ዳይሬክተር፤ መቀመጫው አዲስ አበባ የሆነው ድርጅታቸው በጤና መስክ ለአፍሪካ ቀንድ አገራት እያበረከተ ስላለው አስተዋፅዖዎች ይናገራሉ።Published 23 September 2021 at 5:59pm, updated 23 September 2021 at 6:36pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የግሎባል ዋን ምሥረታና ሚናዎችየስልጠናና የምርምር አቅም ግንባታየዕውቀትና የመረጃ ልውውጥShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ