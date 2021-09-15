ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ሌሎችንም የኮቪድ-19 ቅድመ መከላከያ ዘዴዎችን ጨምሮ ክትባትን መከተብ አማራጭ የሌለው የበሽታው መከላከያ ዘዴ ነው” ዶ/ር ድግሱ ነገሠ ቆየ

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Dr Digsu Negesse Koye.

Dr Digsu Negesse Koye. Source: DN.Koye

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Published 16 September 2021 at 8:58am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ድግሱ ነገሠ ቆየ - በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የሕዝብና ሉላዊ ጤና ተመራማሪ፤ በፍጥነትና በስፋት እየተዛመተ ያለውን ዴልታ ኮቪድ-19 የጤና ጠንቅነትና ሕይወት ነጣቂነት አቅም አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 16 September 2021 at 8:58am
By Kassahun Seboqa Negewo
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  • የኮቪድ-19 ዝርያዎች
  • ዴልታ ቫይረስ ከሌሎች የኮቪድ-19 ዝርያዎች ያሉት ልዩነት
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