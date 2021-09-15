“ሌሎችንም የኮቪድ-19 ቅድመ መከላከያ ዘዴዎችን ጨምሮ ክትባትን መከተብ አማራጭ የሌለው የበሽታው መከላከያ ዘዴ ነው” ዶ/ር ድግሱ ነገሠ ቆየ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ሌሎችንም የኮቪድ-19 ቅድመ መከላከያ ዘዴዎችን ጨምሮ ክትባትን መከተብ አማራጭ የሌለው የበሽታው መከላከያ ዘዴ ነው” ዶ/ር ድግሱ ነገሠ ቆየPlay13:27ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Digsu Negesse Koye. Source: DN.KoyeGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.55MB)Published 16 September 2021 at 8:58amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ድግሱ ነገሠ ቆየ - በሜልበርን ዩኒቨርሲቲ የሕዝብና ሉላዊ ጤና ተመራማሪ፤ በፍጥነትና በስፋት እየተዛመተ ያለውን ዴልታ ኮቪድ-19 የጤና ጠንቅነትና ሕይወት ነጣቂነት አቅም አስመልክተው ይናገራሉ።Published 16 September 2021 at 8:58amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኮቪድ-19 ዝርያዎችዴልታ ቫይረስ ከሌሎች የኮቪድ-19 ዝርያዎች ያሉት ልዩነትየክትባት ጠቀሜታShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ