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የአዲሱ የኢትዮጵያ መንግሥት አዲስ ምዕራፍ ርዕይ የሚያመራው ወዴት ነው?

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Dr Fisaha Tesfay (L) and Seblework Tadesse (R). Source: Tesfay and Tadesse

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Published 17 October 2021 at 10:22am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፍስሃ ተስፋይ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ “ለ11 ወራት የነበርንበትን የጨለማ መንገድ ለመቀጠል የታሰበ መሆኑ ነው የሚታየኝ” ሲሉ፤ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - የደቡብ ብሪስበን ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር “ሕዝብ የሚፈልገው አዲስ ምዕራፍ እየተፈተነ ያለበትን የሰላም፣ የአገር አንድነትና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቹን እንዲፈታለት ነው” ይላሉ።

Published 17 October 2021 at 10:22am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ