ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የአዲሱ የኢትዮጵያ መንግሥት አዲስ ምዕራፍ ርዕይ የሚያመራው ወዴት ነው?Play11:57ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Fisaha Tesfay (L) and Seblework Tadesse (R). Source: Tesfay and TadesseGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.32MB)Published 17 October 2021 at 10:22amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ፍስሃ ተስፋይ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ “ለ11 ወራት የነበርንበትን የጨለማ መንገድ ለመቀጠል የታሰበ መሆኑ ነው የሚታየኝ” ሲሉ፤ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - የደቡብ ብሪስበን ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር “ሕዝብ የሚፈልገው አዲስ ምዕራፍ እየተፈተነ ያለበትን የሰላም፣ የአገር አንድነትና ኢኮኖሚያዊ ችግሮቹን እንዲፈታለት ነው” ይላሉ።Published 17 October 2021 at 10:22amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞ አቅጣጫ የአዲስ ምዕራፍ ዕይታስጋትና ተስፋShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ