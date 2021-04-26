ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ - ዶ/ር ጌታቸው በጋሻው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ - ዶ/ር ጌታቸው በጋሻውPlay23:18ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Getachew Begashaw. Source: G.BegashawGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (42.69MB)Published 26 April 2021 at 3:16pm, updated 30 April 2021 at 10:25amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ጌታቸው በጋሻው - የቀድሞው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኅብረት ፕሬዚደንት፤ ስለ ኅብረቱ ምሥረታ፣ የለውጥ እንቅስቃሴዎች፣ ኢትዮጵያዊ ብሔረኝነት፣ የጎሣ ፖለቲካ ጥንሰሳና ጅማሮዎችን ነቅሰው ያነሳሉ። በ2016 ተላልፎ ዳግም የቀረበ ነው።Published 26 April 2021 at 3:16pm, updated 30 April 2021 at 10:25amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementቅድመ አብዮትና ድኅረ አብዮት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥያቄዋለልኝ መኮንንና የማንነት ፖለቲካ እስከ መገንጠልየአዲስ አበባ ተማሪዎች ኅብረት ለፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ለ66ቱ ሕዝባዊ አብዮት መከሰት የነበረው ሚናShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ