ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ንቅናቄ እስከ ብልፅግና ፓርቲ - ዶ/ር ጌታቸው በጋሻው

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Dr Getachew Begashaw

Dr Getachew Begashaw. Source: G.Begashaw

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Published 26 April 2021 at 3:16pm, updated 30 April 2021 at 10:25am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ጌታቸው በጋሻው - የቀድሞው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኅብረት ፕሬዚደንት፤ ስለ ኅብረቱ ምሥረታ፣ የለውጥ እንቅስቃሴዎች፣ ኢትዮጵያዊ ብሔረኝነት፣ የጎሣ ፖለቲካ ጥንሰሳና ጅማሮዎችን ነቅሰው ያነሳሉ። በ2016 ተላልፎ ዳግም የቀረበ ነው።

Published 26 April 2021 at 3:16pm, updated 30 April 2021 at 10:25am
By Kassahun Seboqa Negewo
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  1. አንኳሮች
 

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