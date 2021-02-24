ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“መንግሥት በፊት የነበረው ፍርሃት እየለቀቀው የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ ዘርፉን ክፍት እያደረገ ነው” - ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ

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Dr Getachew Dinku

Communications Towers at the top of Entoto hill, Addis Ababa Region. Source: Getty

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Published 24 February 2021 at 8:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፤ የባለስልጣን መሥሪያ ቤቱን የለውጥ ሽግግር አካልነት፣ የስያሜና የሚዲያ ሕግጋት ለውጦችን አስመልክተው ያስረዳሉ።

Published 24 February 2021 at 8:30pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ባለስልጣን ሚና ኃላፊነት
  • በግሉና በመንግሥት ብዙኅን መገናኛ መካከል ያሉ የመረጃና የሥራ ፈቃድ አሰጣጥ ሚዛን ዝንፈትና አቻነት
  • የቦርድ አባላት ፖለቲካዊ ወገንተኛነት ርቀትና ቅርበት
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