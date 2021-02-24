“መንግሥት በፊት የነበረው ፍርሃት እየለቀቀው የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ ዘርፉን ክፍት እያደረገ ነው” - ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “መንግሥት በፊት የነበረው ፍርሃት እየለቀቀው የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ ዘርፉን ክፍት እያደረገ ነው” - ዶ/ር ጌታቸው ድንቁPlay18:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Communications Towers at the top of Entoto hill, Addis Ababa Region. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.89MB)Published 24 February 2021 at 8:30pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ጌታቸው ድንቁ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር፤ የባለስልጣን መሥሪያ ቤቱን የለውጥ ሽግግር አካልነት፣ የስያሜና የሚዲያ ሕግጋት ለውጦችን አስመልክተው ያስረዳሉ።Published 24 February 2021 at 8:30pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኅን ባለስልጣን ሚና ኃላፊነትበግሉና በመንግሥት ብዙኅን መገናኛ መካከል ያሉ የመረጃና የሥራ ፈቃድ አሰጣጥ ሚዛን ዝንፈትና አቻነትየቦርድ አባላት ፖለቲካዊ ወገንተኛነት ርቀትና ቅርበትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ